Endlich geschafft, Gartner?

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme negativer Kommentare über Gartner in den sozialen Medien beobachtet, was zu einem Stimmungsbarometer im roten Bereich führte. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung. Die geringere Anzahl von Diskussionen über Gartner in den sozialen Medien sowie die abnehmende Aufmerksamkeit zeigen, dass das Unternehmen weniger im Fokus der Anleger steht, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors "Informationstechnologie" hat die Gartner-Aktie im letzten Jahr eine überdurchschnittliche Rendite von 32,19 Prozent erzielt. Dies liegt 23,91 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 8,28 Prozent. Auch im Vergleich zur Branche "IT-Dienstleistungen" liegt die Rendite mit 22,33 Prozent über dem Durchschnitt von 9,85 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Von den insgesamt 4 Analystenbewertungen für die Gartner-Aktie in den letzten zwölf Monaten sind 1 Bewertung "Gut", 3 "Neutral" und 0 "Schlecht". Dies führt zu einem durchschnittlichen "Neutral"-Rating für das Wertpapier. Obwohl keine Analystenupdates aus dem letzten Monat vorliegen, liegt das durchschnittliche Kursziel bei 361 USD, was einem potenziellen Rückgang um -18,24 Prozent vom letzten Schlusskurs (441,56 USD) entspricht. Daher ist die abgeleitete Empfehlung "Schlecht".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 61,39 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI hinweist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 49,2 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung. Zusammenfassend erhält die Gartner-Aktie daher in diesem Abschnitt ein "Neutral"-Rating.