Snap-On Aktie: Jetzt wird’s richtig interessant

Der Aktienkurs von Snap-on wird im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industrie-Sektor als 17,21 Prozent betrachtet, was mehr als 8 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Maschinen" erzielte dagegen in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 13,79 Prozent, wobei Snap-on mit 3,42 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung im vergangenen Jahr wird dem Unternehmen in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating zugeordnet.

Analysten haben für Snap-on in den letzten 12 Monaten 3 Mal eine positive Einschätzung, 3 Mal eine neutrale und 1 Mal eine negative Bewertung abgegeben. Langfristig wird der Aktie daher von institutioneller Seite aus das Rating "Neutral" zugeordnet. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Snap-on. Die Analysten erwarten eine Kursentwicklung von 2,16 Prozent mit einem mittleren Kursziel von 290,2 USD, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Snap-on derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Maschinen, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Snap-on beträgt aktuell 12, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Maschinen" als unterbewertet gilt. Aus fundamentalen Gesichtspunkten erhält die Aktie daher in dieser Kategorie eine positive Einschätzung.