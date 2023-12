Snap-On Aktie: Ist das noch wichtig?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein wichtiger Faktor bei der Bewertung von Aktien. Ein niedriges KGV deutet darauf hin, dass eine Aktie preisgünstig erscheint. Im Vergleich zur Branche "Maschinen" liegt das KGV von Snap-on mit 12,46 unter dem Durchschnitt, was eine günstige Bewertung der Aktie auf fundamentaler Basis bedeutet.

In Bezug auf die Aktienkurs-Performance hat Snap-on in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 17,21 Prozent erzielt, was eine Outperformance von +3,1 Prozent im Vergleich zur Branchendurchschnittsrendite von 14,11 Prozent darstellt. Allerdings lag die Performance des Unternehmens um 9,68 Prozent unter dem Durchschnitt des "Industrie"-Sektors. Aufgrund dieser Überperformance im Branchenvergleich und der Unterperformance im Sektorvergleich erhält Snap-on in dieser Kategorie eine neutrale Bewertung.

Das Sentiment und der Buzz rund um Snap-on wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet, wobei eine mittlere Diskussionsintensität und eine negative Stimmungsänderung festgestellt wurden. Aufgrund dieser Kriterien erhält das Unternehmen in diesem Punkt eine schlechte Bewertung.

Hinsichtlich der Dividendenrendite weist Snap-on derzeit eine Rendite von 2,5 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 17,04 %. Aufgrund dieser Differenz wird die ausgeschüttete Dividende von Snap-on ebenfalls als schlecht eingestuft.