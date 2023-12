Snap-On Aktie: Grund zur Sorge?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von Snap-on liegt bei 12,46 und damit unter dem Branchendurchschnitt von 31. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie vergleichsweise preisgünstig ist. Die geringe Bewertung basierend auf fundamentalen Kriterien führt zu einer positiven Einschätzung.

Die Stimmung im Internet bezüglich Snap-on hat sich in den letzten Wochen deutlich verschlechtert, was zu einer negativen Bewertung führt. Zudem wurde eine verringerte Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was auf ein sinkendes Interesse an der Aktie hindeutet. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet.

Verglichen mit der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt die Rendite von Snap-on um 118 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "Maschinen"-Branche liegt die Rendite deutlich unter dem Durchschnitt. Dies führt zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten überwiegend neutrale Einschätzungen abgegeben, während das durchschnittliche Kursziel bei 290,2 USD liegt. Dies entspricht einer neutralen Empfehlung, da die Aktie möglicherweise um 0,47 Prozent steigen könnte. Insgesamt erhält die Snap-on-Aktie somit eine "Neutral"-Empfehlung basierend auf den Analystenmeinungen.