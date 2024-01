Snap-On Aktie: Gigantischer Hammer!

Snap-on hat in den letzten zwölf Monaten insgesamt 7 Analystenbewertungen erhalten. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist "Neutral", bestehend aus 3 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Meinungen. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Snap-on. Die durchschnittliche Kursprognose von 290,2 USD für das Wertpapier zeigt ein Aufwärtspotenzial von 0,51 Prozent, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 288,74 USD. Dies führt zu einer "Neutral"-Empfehlung für Snap-on.

Im Vergleich zur Branche "Maschinen" erzielte Snap-on in den letzten 12 Monaten eine Performance von 29,81 Prozent, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 241,97 Prozent stiegen. Dies bedeutet eine Underperformance von -212,16 Prozent im Branchenvergleich. Im "Industrie"-Sektor betrug die mittlere Rendite 149,58 Prozent, wobei Snap-on 119,77 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 264,92 USD für den Schlusskurs der Snap-on-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 288,74 USD, was eine positive Abweichung von 8,99 Prozent darstellt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 274,01 USD um 5,38 Prozent über dem Durchschnitt, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Snap-on also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf die Dividende schüttet Snap-on eine Dividendenrendite von 2,5 % aus, was 14,45 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt von 16,94 % liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aufgrund des niedrigeren Ertrags im Vergleich zur Branche Maschinen.