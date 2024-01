Snap-On Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Der Aktienkurs von Snap-on hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 29,81 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Snap-on damit 1355,76 Prozent unter dem Durchschnitt (1385,57 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Maschinen" beträgt 2311,65 Prozent. Snap-on liegt aktuell 2281,85 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf Dividenden liegt die Dividendenrendite von Snap-on bei 2,5 Prozent und liegt damit unter dem Branchendurchschnitt. Die "Maschinen"-Branche hat eine Dividendenrendite von 16,95 Prozent, was einer Differenz von -14,46 Prozent zur Snap-on-Aktie entspricht. Aus diesem Grund erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Maschinen) wird Snap-on als unterbewertet angesehen. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 12,46 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 60 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 31,3 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Gut"-Empfehlung.

Die Anleger-Stimmung bei Snap-on in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen Tagen standen insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt, was der Aktie insgesamt die Einschätzung "Gut" verleiht. Jedoch zeigen die konkret berechenbaren Handelssignale aus den sozialen Medien 6 "Schlecht"- und 0 "Gut"-Signale, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich eine "Gut"-Einschätzung zur Anleger-Stimmung.