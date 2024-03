Snap-On Aktie: Diese Entwicklung ist mal ganz was neues

Die Snap-on-Aktie erhält von Analysten insgesamt ein "Neutral"-Rating. Von den 5 Bewertungen der letzten zwölf Monate sind 2 "Gut", 2 "Neutral" und 1 "Schlecht". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Neutral"-Rating. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten liegen bei 287,25 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um -2,55 Prozent fallen könnte. Daher lautet die empfohlene Bewertung "Neutral".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Snap-on-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 273,04 USD liegt. Der letzte Schlusskurs weicht um +7,95 Prozent ab, was eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage beträgt 282,11 USD, was einer Abweichung von +4,48 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Bereich der Fundamentalanalyse weist Snap-on ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 12,46 auf, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie als "günstig" betrachtet werden kann und daher ein "Gut" auf fundamentaler Basis erhält.

Beim Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass die Performance der Snap-on-Aktie im Vergleich zur Industriebranche mit einer Rendite von 13,78 Prozent deutlich niedriger ist. Auch im Vergleich zur "Maschinen"-Branche liegt die Rendite mit 336,73 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.