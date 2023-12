Snap-On Aktie: Daran scheiden sich die Geister

Der US-amerikanische Hersteller von Handwerkzeugen und Werkstatteinrichtungen, Snap-on, wird von Analysten als "Neutral" bewertet. Das Unternehmen weist ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 12,46 auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 31,25 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält.

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten insgesamt 3 Kaufempfehlungen, 3 Halteempfehlungen und 1 Verkaufsempfehlung für Snap-on ausgesprochen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 290,2 USD, was darauf hindeutet, dass der Aktienkurs sich in naher Zukunft kaum verändern wird. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse liegt der aktuelle Kurs von Snap-on bei 290,19 USD und damit 6,72 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt hingegen 9,85 Prozent, was ebenfalls zu einer positiven Einschätzung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Snap-on liegt bei 34,64 und zeigt somit eine neutrale Einschätzung in Bezug auf die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie in den letzten 7 Tagen. Auch der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, zeigt mit einem Wert von 34,74 eine neutrale Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt wird die Aktie daher auch aus technischer Sicht als "Neutral" eingestuft.