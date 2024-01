Snap-On Aktie: Ein Crash wie aus dem Lehrbuch!

Der Aktienkurs von Snap-on verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von 29,81 Prozent. Im Vergleich zu anderen Aktien im Industrie-Sektor liegt Snap-on mit einer Performance, die 1355,76 Prozent unter dem Durchschnitt liegt, deutlich im Minus. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Maschinen" beträgt 2311,65 Prozent, wobei Snap-on aktuell 2281,85 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) für die Snap-on-Aktie liegt bei 97 für die letzten 7 Tage, was auf eine Überbewertung hindeutet und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis (41,26) zeigt jedoch, dass Snap-on weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Rating für Snap-on nach RSI-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung bei Snap-on ist in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien insgesamt positiv. In den vergangenen Wochen standen besonders positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für die Aktie führt. Die Analyse der Handelssignale aus den sozialen Medien ergab 6 "Schlecht"- und 0 "Gut"-Signale, was zu einer "Schlecht" Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich damit eine "Gut"-Einschätzung zum Punkt Anleger-Stimmung.

Fundamental betrachtet ist Snap-on aus unserer Sicht unterbewertet im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Maschinen). Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 12,46 liegt die Aktie 60 Prozent unter dem Branchen-KGV von 31,3, was zu einer "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis führt.