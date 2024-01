Snap-On Aktie: Die Bären zittern!

Der US-amerikanische Hersteller von Handwerkzeugen und Werkstatteinrichtungen, Snap-on, hat in Bezug auf die Dividendenrendite eine Bewertung erhalten, die unter dem Branchendurchschnitt liegt. Mit 2,61 Prozent liegt die Rendite 14,35 Prozent unter dem Durchschnitt in der Branche "Maschinen". Aufgrund dessen wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

In Bezug auf den Aktienkurs verzeichnete Snap-on in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 24,68 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der Branche "Maschinen" im Durchschnitt um 20,61 Prozent, was zu einer Outperformance von +4,06 Prozent für Snap-on führt. Ebenso übertraf das Unternehmen den Durchschnitt des "Industrie"-Sektors um 9,13 Prozent. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse der Snap-on-Aktie zeigt, dass der durchschnittliche Schlusskurs der letzten 200 Handelstage bei 267,61 USD lag. Der letzte Schlusskurs am Handelstag betrug 286,86 USD, was einem Unterschied von +7,19 Prozent entspricht. Daher erhält das Unternehmen eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Bei der Analyse des 50-Tages-Durchschnitts ergibt sich jedoch ein "Neutral"-Rating, da der letzte Schlusskurs von 280,22 USD nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Snap-on bei 12,46, was unter dem Branchendurchschnitt von 31,43 liegt. Aufgrund dessen wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung auf Grundlage fundamentaler Kriterien.