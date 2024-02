Snap Aktie: Das wird noch ein spannendes Thema!

Die Aktie von Snap wurde in den letzten Monaten von verschiedenen Faktoren beeinflusst, darunter die Diskussionsintensität im Netz und die Rate der Stimmungsänderung. Die Diskussionsintensität war eher schwach, was zu einer negativen Einschätzung führte. Auch die Stimmungsänderung wurde als negativ bewertet, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führte.

Die Analysten haben die Snap-Aktie in den letzten zwölf Monaten insgesamt als "Gut", "Neutral" und "Schlecht" eingestuft. Aufgrund dieser Bewertungen wurde eine langfristige Einstufung von "Neutral" abgeleitet. Obwohl es in den letzten Monaten keine Analystenupdates zu Snap gab, liegt das Kursziel im Mittel bei 12,5 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 11,91 Prozent ergibt und zu einer Einstufung von "Gut" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Snap zeigt eine Ausprägung von 55,36, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 66,56, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral".

In den letzten zwei Wochen wurden Snap von den privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Auch die Themen rund um den Wert waren größtenteils positiv. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Gut", was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.