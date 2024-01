Snap Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Die Analyse von Snap mithilfe trendfolgender Indikatoren ergibt gemischte Bewertungen. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 11,25 USD, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 16,21 USD (+44,09 Prozent Abweichung) liegt und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 14,72 USD liegt über dem Schlusskurs (+10,12 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Snap also auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Gut"-Rating.

Die Einschätzungen der Analysten ergeben ein unterschiedliches Bild. Über die letzten zwölf Monate hinweg gibt es 2 Gut, 7 Neutral und 1 Schlecht Bewertungen, was im Durchschnitt zu einem "Neutral"-Rating führt. Kurzfristig betrachtet, liegen innerhalb eines Monats 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht-Einschätzungen vor, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings liegt das durchschnittliche Kursziel der Analysten bei 12,5 USD, was einer möglichen -22,89 Prozent Abweichung vom letzten Schlusskurs entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält die Snap-Aktie also eine "Neutral"-Empfehlung aus Analystensicht.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien fällt negativ aus. Es wurden überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen, weshalb die Anleger-Stimmung insgesamt eine "Schlecht"-Einstufung erzeugt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden, weshalb die Aktie mit einem "Neutral" bewertet wird. Jedoch wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz registriert, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" auf dieser Stufe führt.