Snap Aktie: Das sieht interessant aus!

Die Kommunikation im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung von Aktien. Bei der Analyse von Snap wurden die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum unverändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Snap-Aktie liegt bei 68, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch auf 25-Tage-Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung, da der RSI-Wert bei 56,52 liegt.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Snap insgesamt 10 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung "Neutral" ist. Eine Kursprognose von 12,5 USD für das Wertpapier ergibt laut Analysten ein Abwärtspotential von -21,33 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Snap eine "Neutral"-Bewertung basierend auf den Analysteneinschätzungen.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Snap-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 11,51 USD liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch ein "Neutral"-Rating, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Insgesamt wird die Snap-Aktie basierend auf der technischen und fundamentalen Analyse mit einer "Neutral"-Bewertung versehen.