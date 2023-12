Snap Aktie: Der nächste große Wurf!

Weitere Suchergebnisse zu "Snap":

Die Aktie von Snap wird derzeit von Analysten als "Neutral" bewertet. In den letzten zwölf Monaten wurden 3 "Gut"-, 7 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Bewertungen abgegeben. Es liegen keine neuen Analystenupdates vor, aber basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten von 11,39 USD hat die Aktie ein Abwärtspotenzial von -24,53 Prozent. Dies entspricht einer "Schlecht"-Empfehlung. Insgesamt erhält Snap eine "Neutral"-Bewertung in diesem Abschnitt der Analyse.

In den sozialen Medien herrschte in den letzten Tagen größtenteils eine positive Stimmung gegenüber Snap. Es gab sieben positive und vier negative Tage, während an drei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Aktuelle Nachrichten über das Unternehmen sind jedoch überwiegend negativ. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Snap eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 15,09 USD einen Abstand von +43,71 Prozent vom GD200 (10,5 USD) aufweist, was ein "Gut"-Signal ist. Der GD50, der den mittleren Kursverlauf der letzten 50 Tage darstellt, liegt bei 10,93 USD, was ebenfalls als "Gut"-Signal bewertet wird, da der Abstand +38,06 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Snap-Aktie als "Gut" eingestuft, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) für Snap liegt bei 0,47 und wird daher als überverkauft betrachtet, was eine Bewertung als "Gut" nach sich zieht. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 7, was ebenfalls als Indikator für eine überverkaufte Situation gewertet wird und somit ebenfalls eine "Gut"-Einstufung erhält. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Bewertung "Gut" vergeben.