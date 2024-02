Snap Aktie: Die nächste Hiobsbotschaft!

Die aktuelle Einschätzung der Analysten für die Snap-Aktie zeigt eine gemischte Bewertung. Von insgesamt 10 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten sind 2 als "Gut" eingestuft, 7 als "Neutral" und 1 als "Schlecht". Im Durchschnitt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung für das Wertpapier. Die Kursziele der Analysten deuten darauf hin, dass die Aktie um 14,16 Prozent steigen könnte, was zu einer insgesamt positiven "Gut"-Empfehlung führt.

Die technische Analyse des Aktienkurses zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 11,8 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 10,95 USD liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -7,2 Prozent liegt. Auch der GD50 der vergangenen 50 Tage steht bei 15,56 USD, was zu einem Abstand von -29,63 Prozent führt und somit ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt aktuell einen Wert von 53,49, was als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25-Wert von 63 weist darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt sich eine Verschlechterung der Stimmungslage für Snap in den letzten vier Wochen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat abgenommen, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt lässt sich somit festhalten, dass die Analysten eine gemischte Meinung zur Snap-Aktie haben, die durch die technische Analyse und das Sentiment in den sozialen Medien unterstützt wird. Investoren sollten dies bei ihren Entscheidungen berücksichtigen.