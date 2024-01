Snap Aktie: Das könnte richtig teuer werden!

Die technische Analyse der Snap-Aktie basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass sie derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes beträgt 10,94 USD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (16,93 USD) um +54,75 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 13,12 USD, was einer Abweichung von +29,04 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" bewertet.

Die Analysten schätzen die Snap-Aktie langfristig als "Neutral" ein. Von insgesamt 18 Analysten waren 3 Gut, 7 Neutral und 1 Schlecht. Es liegen keine aktualisierten Bewertungen aus dem letzten Monat vor und das durchschnittliche Kursziel der Analysten beträgt 11,39 USD. Dies würde einer Erwartung von -32,73 Prozent entsprechen, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Gesamtbewertung lautet daher "Neutral".

Hinsichtlich des Sentiments und Buzzes ist zu beobachten, dass Snap über einen längeren Zeitraum nur eine schwache Aktivität im Netz aufweist. Dies deutet auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hin und führt zu einer "Schlecht"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls negativ, was die Einschätzung als "Schlecht"-Wert bestätigt.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Snap ist insgesamt besonders negativ. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Einschätzung hinsichtlich der Anleger-Stimmung.