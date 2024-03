Snap Aktie: Das kann keiner glauben

Die Analysten von Snap haben die Aktienkurse auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Stimmung neutral ist. Die Nutzer der sozialen Medien haben in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert, was zu der Einstufung "Neutral" für die Aktie führt.

Die technische Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Snap-Aktie mit einem Wert von 69,53 als neutral betrachtet wird. Auch bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 51, was ebenfalls auf eine neutrale Einstufung hindeutet. Insgesamt ergibt sich somit für die RSI die Einstufung "Neutral".

Die Einschätzungen von Analysten zeigen, dass es in den letzten zwölf Monaten 2 positive, 7 neutrale und 1 negative Bewertung für Snap gab, was im Schnitt zu einem "Neutral"-Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 12,5 USD, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Die technische Analyse des gleitenden Durchschnittskurses zeigt, dass die Snap-Aktie derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der GD200 verläuft bei 11,96 USD, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 11,4 USD liegt. Dies entspricht einer Abweichung von -4,68 Prozent und somit der Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage liegt bei 13,07 USD, was einer Abweichung von -12,78 Prozent entspricht und die Aktie als "Schlecht" einstuft. Insgesamt ergibt sich somit für die technische Analyse die Einstufung "Neutral".