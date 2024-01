Snap Aktie: Das ist einfach klasse!

Die technische Analyse der Snap-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 11,04 USD liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie als "Gut" eingestuft wird, da der Aktienkurs selbst bei 16,55 USD liegt und somit einen Abstand von +49,91 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 13,64 USD, was einer Differenz von +21,33 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Gut"-Signal liefert.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für die Snap-Aktie liegt der RSI7 aktuell bei 54,98 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass die Aktie überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Snap-Aktie somit in diesem Abschnitt ein "Gut"-Rating.

Die Analysteneinschätzung basierend auf den letzten zwölf Monaten zeigt 2 "Gut", 7 "Neutral" und 1 "Schlecht" Bewertungen von Analysten, was im Schnitt zu einem "Neutral"-Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 11,31 USD, was im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 16,55 USD einer möglichen Fallrate von -31,65 Prozent entspricht und somit eine "Schlecht"-Empfehlung darstellt. Insgesamt erhält die Snap-Aktie laut Analysten eine "Neutral"-Empfehlung.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine positive Veränderung, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung für die Snap-Aktie.