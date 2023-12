Snap Aktie: Das ist ein absoluter Befreiungs-Hammer!

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Snap zeigt sich insgesamt positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Die Mehrheit der veröffentlichten Meinungen ist positiv, und der Markt hat sich in den letzten Tagen weder stark mit positiven noch mit negativen Themen rund um die Aktie beschäftigt. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung daher als "Gut" bewertet.

Die langfristige Meinung der Analysten zur Snap-Aktie ist neutral, wobei 3 Bewertungen als "Gut", 7 als "Neutral" und 1 als "Schlecht" eingestuft werden. Im letzten Monat gab es keine Aktualisierungen seitens der Analysten. Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 11,39 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie in Zukunft um -30,77 Prozent fallen könnte, da derzeit 16,45 USD kostet. Insgesamt wird die Aktie daher von der Redaktion als "Neutral" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt, dass Snap auf 7- und 25-Tage-Basis überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 0,46 Punkten und der RSI25 bei 6,77 Punkten, was auf eine überverkaufte Situation hinweist. Insgesamt wird die Aktie in diesem Abschnitt als "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen eine Zunahme an negativen Kommentaren über Snap, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Gleichzeitig wurde jedoch insgesamt deutlich mehr über das Unternehmen diskutiert als normal, was auf eine steigende Aufmerksamkeit hindeutet und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher von der Redaktion mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.