Snap Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

Snap erhält gemischte Analystenbewertungen, da von insgesamt 11 Analystenmeinungen 3 als "Gut", 7 als "Neutral" und 1 als "Schlecht" eingestuft wurden. Die durchschnittliche Bewertung des Unternehmens wird daher als "Neutral" eingestuft. Die Kursprognose von 11,39 USD für das Wertpapier deutet auf ein Abwärtspotential von -32,77 Prozent hin, was einer "Schlecht"-Empfehlung entspricht.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv. Dies führt zu einer "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Snap in den sozialen Medien. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Diskussionen zu Snap war jedoch höher als normal, was zu einem "Gut"-Rating führt.

In der technischen Analyse zeigt sich ein positives Signal, da der aktuelle Kurs der Snap von 16,94 USD mit +59,51 Prozent Entfernung vom GD200 als "Gut"-Signal eingestuft wird. Der GD50 weist einen Kurs von 11,54 USD auf, was ebenfalls als "Gut"-Signal bewertet wird.

Zusammenfassend wird die Aktie von Snap aufgrund der gemischten Analystenbewertungen, der positiven Anlegerstimmung in den sozialen Medien und der positiven technischen Analyse insgesamt als "Gut" eingestuft.