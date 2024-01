Snap Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Snap heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 54,98 Punkten, was darauf hinweist, dass Snap weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt, dass Snap auf dieser Basis überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Snap verläuft aktuell bei 11,04 USD. Der Aktienkurs selbst ging bei 16,55 USD aus dem Handel und hat damit einen Abstand von +49,91 Prozent aufgebaut. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) derzeit ein Niveau von 13,64 USD angenommen, was einer Differenz von +21,33 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Snap-Aktie daher eine "Gut"-Einstufung auf Basis der beiden Zeiträume.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 2 Gut, 7 Neutral und 1 Schlecht Einschätzungen abgegeben, was im Schnitt einem "Neutral"-Rating entspricht. Es liegen keine neuen Analystenupdates zu Snap vor. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie liegt bei 11,31 USD, was einer möglichen Kursabnahme von -31,65 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält die Snap-Aktie somit eine "Neutral"-Empfehlung aus Analystensicht.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine positive Veränderung, was wiederum zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung für die Snap-Aktie.