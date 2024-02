Snap Aktie: Was jetzt zu tun ist!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Snap-Aktie zeigt in den letzten 7 Tagen einen Wert von 38, was zu einer neutralen Bewertung führt. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI von 48,21 führt zu keiner Über- oder Unterkauft-Bewertung und wird ebenfalls als neutral eingestuft.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass die Snap-Aktie derzeit positiv einzustufen ist. Der GD200 liegt bei 10,7 USD, während der Kurs der Aktie bei 15,66 USD liegt, was einer Abweichung von +46,36 Prozent entspricht. Auf Basis des GD50 der vergangenen 50 Tage liegt der gleitende Durchschnittskurs bei 14,57 USD, was einer Abweichung von +7,48 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich daher eine positive Bewertung für die Aktie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einem neutralen Gesamtergebnis führt.

Die Analysteneinschätzungen der Snap-Aktie weisen in den letzten zwölf Monaten insgesamt 2 positive, 7 neutrale und 1 negative Bewertung auf, was zu einer langfristigen neutralen Einschätzung führt. Kurzfristig betrachtet wird die Aktie als positiv bewertet, da 1 Analyst sie als gut und keiner als schlecht eingestuft hat. Das mittlere Kursziel liegt bei 12,5 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von -20,18 Prozent entspricht und somit als schlecht bewertet wird. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einschätzung der Analysten für die Snap-Aktie.