Snap Aktie: Was ist jetzt zu tun!

Die technische Analyse der Snap-Aktie basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt derzeit eine neutrale Einschätzung. Der GD200 liegt bei 11,9 USD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (12,39 USD) um +4,12 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auf der anderen Seite ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 14,14 USD, was einer Abweichung von -12,38 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamteinstufung als "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation lässt sich feststellen, dass sich die Stimmung für Snap in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt jedoch eine erhöhte Aktivität in den letzten vier Wochen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung für Snap.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen neutral, wobei an drei Tagen positive Themen und an fünf Tagen negative Themen vorherrschten. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Snap. Dies führt zu einer Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Snap-Aktie derzeit überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt jedoch eine neutrale Einstufung. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs damit ebenfalls ein "Gut"-Rating für Snap.