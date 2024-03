Snap Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Die Snap-Aktie zeigte in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 11,9 USD. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 12,39 USD, was einem Unterschied von +4,12 Prozent entspricht. Daher wird aus charttechnischer Sicht eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Bei Betrachtung des 50-Tages-Durchschnitts (14,14 USD) liegt der letzte Schlusskurs jedoch unter diesem Durchschnitt (-12,38 Prozent), was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Somit erhält die Snap-Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf die Diskussion in den sozialen Medien wurde eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine negative Veränderung, die zu einem insgesamt "Schlecht"-Stimmungsbild führt.

Analysten geben für Snap eine durchschnittliche Einschätzung von "Neutral". Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 12,5 USD, was einer potenziellen Steigerung um 0,89 Prozent entspricht, was wiederum zu einer "Neutral"-Empfehlung führt.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien wurde in den letzten zwei Wochen als eher neutral bewertet, mit überwiegend neutralen Themen rund um den Wert. Zusammenfassend ergibt dies eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Insgesamt erhält die Snap-Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht, eine "Schlecht"-Stimmungsbewertung, eine "Neutral"-Empfehlung von Analysten und eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung.