Snap Aktie: Was die aktuellen Entwicklungen bedeuten

Die Analyse des Sentiments und des Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich starke positive oder negative Ausschläge frühzeitig erkennen lassen. In den letzten Wochen hat sich die Stimmung für Snap jedoch kaum verändert, weshalb wir dem Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung geben. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien deutet auf ein gesunkenes Interesse der Marktteilnehmer hin, weshalb Snap eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Analysten schätzen die Aktie von Snap langfristig als "Neutral"-Titel ein. Von insgesamt 18 Analysten, die ihre Bewertungen abgegeben haben, waren 2 positiv, 7 neutral und 1 negativ. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 12,5 USD, was einer Erwartung von 9,65 Prozent entspricht. Basierend auf diesen Schätzungen vergeben wir dem Unternehmen eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich eine Abweichung von -3,06 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt bei 15,77 USD, während der letzte Schlusskurs mit 11,4 USD darunter liegt, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Zusammenfassend erhält das Unternehmen daher insgesamt ein "Neutral"-Rating bezüglich der einfachen Charttechnik.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Snap besonders negativ diskutiert, wobei an fünf Tagen positive Themen überwogen und an acht Tagen die negative Kommunikation vorherrschte. In den letzten ein bis zwei Tagen zeigen sich jedoch vor allem positive Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Insgesamt erhält Snap auf der Grundlage des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Neutral"-Bewertung.