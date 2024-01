Snap Aktie: Wann tut sich was?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Snap wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 54,98 Punkten, was darauf hindeutet, dass Snap weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen eine Überverkaufssituation, was zu einem "Gut"-Rating für diesen Zeitraum führt.

Die Stimmung zu Snap lässt sich auch als weicher Faktor für die Einschätzung des Aktienkurses betrachten. Die Beiträge auf sozialen Plattformen waren überwiegend negativ, jedoch wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen. Daher wird die Aktie in diesem Punkt als "Neutral" eingestuft.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 2 positive, 7 neutrale und 1 negative Einschätzung für Snap abgegeben, was im Durchschnitt zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 11,31 USD, was im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 16,55 USD einen möglichen Rückgang um -31,65 Prozent bedeuten würde. Aus Analystensicht erhält die Snap-Aktie somit insgesamt eine "Neutral"-Empfehlung.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Snap als positiv bewertet, da der Aktienkurs mit 16,55 USD einen Abstand von +49,91 Prozent zu dieser Linie aufweist. Auch der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) zeigt mit einem Niveau von 13,64 USD eine positive Differenz von +21,33 Prozent. Insgesamt erhält die Snap-Aktie somit eine "Gut"-Bewertung auf Basis der technischen Analyse.