Snap Aktie: Wahnsinn - das ist ein Signal!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um zu bewerten, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt die Kursbewegungen im Laufe der Zeit in Relation. Bei Snap betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt aktuell bei 54,12 Punkten, was darauf hindeutet, dass Snap weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI beträgt 15,99, was bedeutet, dass Snap hier überverkauft ist und als "Gut" bewertet wird.

Die Analysten, die in den letzten 12 Monaten eine Empfehlung für Snap ausgesprochen haben, haben insgesamt eine "Neutral"-Einstufung abgegeben, wobei 3 Kaufempfehlungen, 7 neutrale Empfehlungen und 1 Verkaufsempfehlung vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Snap liegt bei 11,39 USD, was auf eine erwartete Kursentwicklung von -32,13 Prozent hindeutet. Daher erhält die Aktie das Rating "Schlecht".

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils negativ, wobei an fünf Tagen positive Themen und an sechs Tagen negative Themen dominierten. Die Anleger haben sich auch verstärkt über negative Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Snap ausgetauscht, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" führt.

In der technischen Analyse erhält die Snap-Aktie aufgrund der Abweichung des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage von 10,84 USD zu dem aktuellen Kurs von 16,78 USD eine "Gut"-Bewertung. Ebenso wird die Aktie auf Basis des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage mit einem "Gut"-Rating versehen. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.