Snap-Aktie: Der Startschuss ist gefallen!

Trotz rückläufiger Umsätze und ungewisser Werbeperspektiven in den vergangenen Monaten hielt Snap an seinen Investitionen in digitale Spiegel fest, was auf viel Unverständnis stieß. Allerdings blieb das Unternehmensmanagement standhaft und mittlerweile finden die ersten Geräte ihren Weg in Geschäfte von Nike und Men’s Warehouse.

Die Technologie ermöglicht es Benutzern, Kleidung digital im Laden anzuprobieren. Es gibt diejenigen, die sich fragen könnten, warum dies notwendig sein könnte – wieso man nicht einfach zur nächsten Umkleidekabine gehen sollte. Doch für einige ist der Gedanke reizvoll, auf ständiges Umziehen verzichten zu können.

Snap: Erst der Anfang

Ob andere diese Einschätzung teilen oder nicht ist abzuwarten. Derzeit sind digitale Spiegel noch am Anfang ihrer Entwicklung und fehlen einige Funktionen. Aber zum...