Snap Aktie: So kann es weitergehen!

Das Internet kann die Stimmung verstärken oder sogar umkehren. Aufgrund der Anzahl von Diskussionsbeiträgen in sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Für Snap wurde eine starke Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Schlecht" eingestuft wird.

Analysten bewerten die Snap-Aktie aktuell als "Neutral". In den letzten zwölf Monaten setzt sich dieses Rating aus 2 "Gut"-, 7 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Bewertungen zusammen. Es liegen keine Analystenupdates aus dem letzten Monat vor. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten beträgt 12,5 USD, was ein Aufwärtspotential von 9,36 Prozent vom letzten Schlusskurs von 11,43 USD bedeutet, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Snap eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Snap von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend negativ bewertet. Die Anleger-Stimmung wird daher insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Snap-Aktie beträgt aktuell 24, was bedeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt, dass Snap hier überkauft ist und daher mit "Schlecht" eingestuft wird. Die Gesamtanalyse der RSIs ergibt somit ein "Neutral"-Rating für Snap.