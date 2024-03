Snap Aktie: Nur eine Fehlmeldung?

Die Analysten beurteilen die Aktie von Snap langfristig als "Neutral". Von insgesamt 18 Analysten waren 2 positiv, 7 neutral und 1 negativ eingestellt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das durchschnittliche Kursziel der Analysten beträgt 12,5 USD, was einer Erwartung von 13,43 Prozent entspricht. Dies führt zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um Snap gab es in den letzten Wochen eine deutliche positive Veränderung. Dies zeigt sich in einer erhöhten positiven Stimmung in den sozialen Medien, allerdings nahm die Anzahl der Diskussionen über das Unternehmen ab. Insgesamt wird das Sentiment als "Gut" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln eine negative Anlegerstimmung wider. In den letzten Wochen überwiegen die negativen Meinungen, und es wurden hauptsächlich negative Themen angesprochen. Basierend darauf wird das Unternehmen als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Snap-Aktie in den letzten 7 Tagen weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird hier eine neutrale Bewertung vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage deutet jedoch darauf hin, dass die Aktie überkauft ist, was zu einer negativen Bewertung führt.

Insgesamt ergibt die Analyse der Analystenbewertungen, des Sentiments und des RSI ein gemischtes Bild. Analysten sehen die Aktie neutral, das Sentiment ist positiv, aber die Anlegerstimmung und der RSI deuten auf negative Aspekte hin.