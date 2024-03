Snap Aktie: Man muss es einfach mal gesagt haben

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Snap derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 11,93 USD, während der Kurs der Aktie (11,39 USD) um -4,53 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zur Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 13,76 USD, was einer Abweichung von -17,22 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Schlecht" bewertet. Insgesamt entspricht dies einer Bewertung als "Neutral".

Die Einschätzung der Analysten für Snap in den letzten 12 Monaten zeigt, dass 2 mal die Einschätzung "Gut", 7 mal die Einschätzung "Neutral" und 1 mal das Rating "Schlecht" vergeben wurde. Langfristig erhält der Titel somit das Rating "Neutral" von institutioneller Seite aus. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Snap vor. Die Analysten erwarten eine Entwicklung von 9,75 Prozent auf Basis des aktuellen Kurses von 11,39 USD und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 12,5 USD. Diese Entwicklung wird als "Gut" eingeschätzt. Insgesamt ergibt sich für die Bewertung durch institutionelle Analysten somit die Stufe "Gut".

Die Anleger-Stimmung bei Snap in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. In den vergangenen beiden Wochen überwogen negative Themen in den Diskussionen, wodurch der Titel insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass die Stimmung für Snap in den vergangenen Wochen deutlich verbessert hat. Die Aktie erhält daher eine "Gut"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen zugenommen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.