Snap Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

Die Analystenbewertung der Snap-Aktie liegt derzeit bei "Neutral". In den letzten zwölf Monaten wurden 2 "Gut"-, 7 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Bewertungen abgegeben. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 12,5 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 7,76 Prozent entspricht, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 11,6 USD. Insgesamt erhält Snap eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

Was die Anleger betrifft, so ist die Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt besonders negativ. In den vergangenen zwei Wochen dominierten jedoch überwiegend positive Themen die Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Auch die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität zeigt keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen hat ebenfalls abgenommen, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Bei der Betrachtung des Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt sich, dass Snap derzeit überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI führt. Auf 25-Tage-Basis hingegen ist Snap weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Snap-Wertpapier damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt der Analyse.