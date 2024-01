Snap Aktie: Jetzt könnte alles passieren

Die Aktie der Snap wird von Analysten auf langfristiger Basis als "Neutral"-Titel eingestuft. Von insgesamt 18 Analysten bewerteten 2 die Aktie als gut, 7 als neutral und 1 als schlecht. Im vergangenen Monat ergab sich ein Bild von 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht, was zu einem Gesamturteil von "Gut" führt. Die Analysten erwarten im Durchschnitt ein Kursziel von 12,5 USD, was einer Erwartung von -23,45 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 16,33 USD liegt. Basierend auf diesen Schätzungen wird daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Snap liegt bei 62,75, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25 für einen Zeitraum von 25 Tagen beträgt 53,45 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Snap verläuft aktuell bei 11,34 USD, was zu einer "Gut"-Einstufung führt, da der Aktienkurs bei 16,33 USD einen Abstand von +44 Prozent aufgebaut hat. Der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt bei 15,05 USD, was einer Differenz von +8,5 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Gut" basierend auf den beiden Zeiträumen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität der Aktie von Snap nur wenig Aktivität aufgewiesen hat, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung von "Schlecht" für Snap.