Snap Aktie: Jetzt kann es ganz schnell gehen!

Die Analystenbewertungen für die Snap-Aktie der letzten zwölf Monate zeigen, dass 2 von 10 Bewertungen als "Gut", 7 als "Neutral" und 1 als "Schlecht" eingestuft wurden. Dies führt zu einem durchschnittlichen "Neutral"-Rating für das Wertpapier. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Snap. Die durchschnittlichen Kursziele belaufen sich auf 12,5 USD, was bedeutet, dass die Aktie um 14,16 Prozent vom letzten Schlusskurs von 10,95 USD steigen könnte. Die daraus resultierende Empfehlung lautet "Gut". Insgesamt erhält Snap somit von den Analysten ein "Gut"-Rating.

Die Diskussionen über Snap in sozialen Medien zeigen ein deutliches Signal bezüglich der Einschätzungen und Stimmungen rund um die Aktie. In den vergangenen zwei Wochen dominierten positiven Meinungen und neutrale Themen. Insgesamt wird das Unternehmen daher als "Gut" eingestuft. Die Redaktion ist der Auffassung, dass die Aktie von Snap bezüglich der Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Bei der Betrachtung der Stimmungslage und Kommunikationsfrequenz von Snap in den sozialen Medien konnte eine Verschlechterung festgestellt werden, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat in den letzten Wochen abgenommen.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Relative Strength-Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen. Der aktuelle RSI-Wert für Snap liegt bei 53,49, was als "Neutral" eingestuft wird. Bei Ausweitung der Betrachtung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI25-Wert von 63, der ebenfalls als "Neutral" betrachtet wird. Insgesamt führt dies zu einer Gesamteinstufung des RSI als "Neutral".