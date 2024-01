Snap Aktie: Es ist nicht so schlimm wie es aussieht!

Die Aktie von Snap wurde kürzlich einer technischen Analyse unterzogen, um herauszufinden, ob sie sich in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Dabei wurden trendfolgende Indikatoren wie der gleitende Durchschnitt betrachtet. Der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 11,25 USD, während der letzte Schlusskurs bei 16,21 USD liegt, was einer Abweichung von +44,09 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Analyse erhält Snap eine "Gut"-Bewertung. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 14,72 USD liegt unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich also ein "Gut"-Rating auf Basis der trendfolgenden Indikatoren.

Die Einschätzungen von Analysten für Snap zeigen ein gemischtes Bild. Über einen Zeitraum von zwölf Monaten liegen 2 positive, 7 neutrale und 1 negative Einschätzungen vor, was im Durchschnitt zu einem "Neutral"-Rating führt. Innerhalb eines Monats wurden jedoch überwiegend positive Einschätzungen abgegeben, was zu einer "Gut"-Bewertung in diesem Zeitraum führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 12,5 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um -22,89 Prozent fallen könnte. Daher erhält Snap aus Analystensicht insgesamt eine "Neutral"-Empfehlung.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien ist in Bezug auf Snap überwiegend negativ, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Auch wurden in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen rund um die Aktie diskutiert.

Abschließend zeigt der Relative Strength-Index (RSI) von Snap einen Wert von 67,41, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 47,54 und bestätigt somit die "Neutral"-Einschätzung.

Insgesamt ergibt sich daher eine gemischte Bewertung von Snap auf Basis technischer Analysen, Analysteneinschätzungen und Anleger-Stimmung.