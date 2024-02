Snap Aktie: Einfach unglaublich

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Er misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen und normiert es auf einen Wertebereich von 0 bis 100. Für die Aktie von Snap ergibt sich ein RSI von 79,41 für einen Zeitraum von 7 Tagen, was auf eine "Schlecht"-Bewertung hinweist. Der RSI25 beläuft sich auf 65,38, was eine neutrale Einstufung für einen Zeitraum von 25 Tagen bedeutet. Insgesamt führt dies zu einem Gesamtrating von "Schlecht".

In Bezug auf die Analysteneinschätzungen ergibt sich eine gemischte Bewertung. Während einige Analysten die Aktie als "Neutral" einstufen, geben andere eine positive Einschätzung ab. Die durchschnittliche Empfehlung der Analysten für die Snap-Aktie liegt bei "Gut". Das Kursziel der Analysten liegt im Durchschnitt bei 12,5 USD, was einem potenziellen Anstieg um 12,61 Prozent entspricht.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Snap überwiegend negativ diskutiert, was zu einer aktuellen "Schlecht"-Einschätzung führt. Das Sentiment und Buzz in den sozialen Medien zeigen jedoch eine Zunahme an positiven Kommentaren über Snap, was zu einer insgesamt positiven "Gut"-Bewertung führt. Die Aktie von Snap steht auch vermehrt im Fokus der Anleger, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.