Snap Aktie: Einfach nur noch schlecht!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. In Bezug auf die Snap-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 24, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist. Dies führt zu einem "Gut"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt hingegen eine geringere Volatilität als der RSI der letzten 7 Tage und ergänzt die Analyse um eine längerfristige Betrachtung. Im Gegensatz zum RSI7 ist Snap hier überkauft und erhält daher eine "Schlecht"-Einstufung. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs zu Snap ein "Neutral"-Rating.

Analysten bewerten die Snap-Aktie aktuell als "Neutral". Dieses Rating basiert auf 2 "Gut"-, 7 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Bewertungen innerhalb der letzten zwölf Monate. Es liegen keine Analystenupdates aus dem letzten Monat vor. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 12,5 USD, was ein Aufwärtspotential von 9,36 Prozent vom letzten Schlusskurs von 11,43 USD bedeutet, entsprechend einer "Gut"-Empfehlung für das Wertpapier.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar verändern. In Bezug auf Snap wurde eine starke Diskussionsintensität festgestellt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine negative Tendenz, was zu einer Gesamtbewertung "Schlecht" für das langfristige Stimmungsbild führt.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Snap von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend negativ bewertet. Die Auswertung verschiedener Kommentare und Wortmeldungen ergab eine überwiegend neutrale Themenansprache in den letzten Tagen. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung daher als "Schlecht" eingestuft. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt insgesamt eine "Schlecht"-Einstufung.