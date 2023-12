Snap Aktie: Die Bären zittern!

Snap hat in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 11 Analystenbewertungen erhalten, wobei die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers "Neutral" ist. Diese setzt sich aus 3 "Gut"-, 7 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Snap. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose von 11,39 USD ergibt sich ein Abwärtspotenzial von -33,2 Prozent, was eine "Schlecht"-Empfehlung darstellt. Insgesamt erhält Snap somit eine "Neutral"-Bewertung.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs von 17,05 USD mit +57,87 Prozent Entfernung vom GD200 (10,8 USD) positiv bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, steht bei 12,51 USD, was ebenfalls als "Gut"-Signal interpretiert wird. Zusammenfassend wird der Kurs der Snap-Aktie als "Gut" bewertet.

Die Diskussionen in sozialen Medien geben ein positives Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um Snap wider. In den letzten zwei Wochen überwiegen die positiven Meinungen, während in den vergangenen Tagen vorwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Unserer Redaktion zufolge ist das Unternehmen daher als "Gut" einzustufen.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat verbessert hat, was positiv bewertet wird. Allerdings wurde das Unternehmen weniger intensiv diskutiert, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Snap-Aktie ein "Gut"-Rating.