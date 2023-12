Snap Aktie: Die Anleger zögern noch, warum eigentlich?

Weitere Suchergebnisse zu "Petrobras":

Die Snap-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 10,69 USD verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 17,02 USD, was einem Unterschied von +59,21 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Auch im Vergleich zum 50-Tage-Durchschnitt von 11,87 USD liegt der letzte Schlusskurs mit einem Unterschied von +43,39 Prozent darüber, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Snap-Aktie also eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Die Stimmung unter den privaten Anlegern in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv in Bezug auf Snap. Basierend auf der Auswertung verschiedener Kommentare und Beiträge in den letzten beiden Wochen erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einstufung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) für Snap liegt bei 0,87, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Auch der RSI25, der die Auf- und Abwärtsbewegungen über einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, beläuft sich auf 6,82 und ergibt somit ebenfalls eine "Gut"-Einstufung. Insgesamt führt das zu einem Rating von "Gut" in Bezug auf den RSI.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten 3 "Gut"-Einschätzungen, 7 "Neutral"-Einschätzungen und 1 "Schlecht"-Rating für Snap vergeben. Langfristig erhält die Aktie damit von institutioneller Seite aus das Rating "Neutral". Für den aktuellen Kurs von 17,02 USD erwarten die Analysten eine Entwicklung von -33,09 Prozent und prognostizieren ein mittleres Kursziel von 11,39 USD. Diese Entwicklung führt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" durch institutionelle Analysten.

Insgesamt erhält Snap also gemischte Bewertungen, mit einer positiven Stimmung unter den privaten Anlegern, einer starken Performance aus charttechnischer Sicht und einem eher negativen Ausblick von institutionellen Analysten.