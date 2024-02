Snam SPA Aktie: Das ist ein Hammer

Weitere Suchergebnisse zu "Snam":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Snam Spa Aktie liegt bei 11,49, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Dies bedeutet, dass die Aktie auf den ersten Blick preisgünstig erscheint. Die fundamentale Analyse ergibt daher eine neutrale Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs der Snam Spa Aktie derzeit 2,98 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Über einen Zeitraum von 200 Tagen beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch -4,24 Prozent, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt.

Das Anleger-Sentiment für die Snam Spa Aktie ist insgesamt positiv. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen veröffentlicht, und auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen vorrangig mit den positiven Themen rund um die Aktie. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Snam Spa Aktie liegt bei 23,16, was zu einer positiven Bewertung führt. Der RSI über 25 Tage hingegen beträgt 66,63, was zu einer neutralen Einstufung führt. Zusammenfassend ergibt sich daher ein insgesamt positives Rating für die Aktie.