Snam SPA Aktie: Viel Lärm um nichts?

Die Snam Spa wird derzeit mit einem Kurs von 4,723 EUR gehandelt, was +3,8 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, wird die Aktie ebenfalls als "Neutral" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -0,15 Prozent liegt. Somit wird die Aktie charttechnisch für beide Zeiträume insgesamt als "Neutral" betrachtet.

Der Relative Strength Index (RSI) gibt für die Snam Spa-Aktie in den letzten 7 Tagen einen Wert von 41 an, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis (36,06) zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Snam Spa.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. An sieben Tagen dominierten positive Themen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Snam Spa diskutiert. Aus diesem Grund wird die Aktie vom Anleger-Sentiment her mit "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividende schüttet Snam Spa auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 5,45 % aus, was 5,45 Prozentpunkte mehr ist als der Branchendurchschnitt von 0 %. Dies führt zu einer Einstufung von "Gut" aufgrund des möglichen höheren Gewinns im Vergleich zum Branchendurchschnitt.