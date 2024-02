Snam SPA Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

Weitere Suchergebnisse zu "Snam":

Anleger: Die Analyse von Aktienkursen umfasst nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung. Unsere Analysten haben die Snam Spa auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Zudem haben die Nutzer der sozialen Medien in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegend positive Themen im Zusammenhang mit Snam Spa diskutiert. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Bewertung "Gut". Die Redaktion kommt zu dem Schluss, dass die Stimmung rund um Snam Spa als "Gut" einzustufen ist.

Sentiment und Buzz: Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar verändern. Je nach Diskussionsintensität in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. In Bezug auf die Diskussionsintensität haben wir bei Snam Spa eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen, weshalb wir diesem Signal die Bewertung "Schlecht" zuordnen. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in diesem Zeitraum kaum verändert. Daher kommen wir für das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis "Schlecht".

Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Versorgungsunternehmen") hat die Snam Spa mit einer Rendite von 18,31 Prozent eine überdurchschnittliche Leistung erbracht. Die Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 0 Prozent. Auch hier liegt Snam Spa mit 18,31 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Das aktuelle KGV von Snam Spa beträgt 11. Im Vergleich dazu haben vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" im Durchschnitt ein KGV von 0. Somit ist Snam Spa aus fundamentalen Gesichtspunkten weder unterbewertet noch überbewertet. Die Aktie erhält daher in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.