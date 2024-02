Snam SPA Aktie: Jetzt geht’s los!

Weitere Suchergebnisse zu "Snam":

Die Snam Spa notiert derzeit bei 4,453 EUR und befindet sich damit -2,98 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Über die letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -4,24 Prozent, wodurch die Einstufung auch hier "Neutral" lautet. Somit ergibt sich insgesamt aus charttechnischer Sicht eine Bewertung von "Neutral" für die Aktie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Snam Spa beträgt 11,49, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" entspricht. Infolgedessen erhält die Aktie aufgrund fundamentaler Kriterien eine Bewertung von "Neutral".

Betrachtet man die weichen Faktoren wie das Sentiment und den Buzz, zeigt sich, dass die Aktie in den letzten Monaten nur wenig Aktivität in der Online-Kommunikation aufgewiesen hat. Daher wird sie in diesem Bereich als "Schlecht" eingestuft. Die Rate der Stimmungsänderung verzeichnet kaum Veränderungen, was einer "Neutral"-Einstufung entspricht. Insgesamt ergibt sich für die Snam Spa somit ein Gesamtwert von "Schlecht" in diesem Bereich.

Im Vergleich zu anderen Aktien der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche hat die Snam Spa in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +18,31 Prozent erzielt. Auch im Sektor "Versorgungsunternehmen" liegt die Aktie mit einer Rendite von 18,31 Prozent über dem Durchschnitt. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie für die Snam Spa.