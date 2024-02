Snam SPA Aktie: Es geht auch anders!

Weitere Suchergebnisse zu "Snam":

Die Snam Spa-Aktie bietet derzeit eine Dividendenrendite von 5,45 Prozent, was einen höheren Wert als der Branchendurchschnitt von 0 Prozent darstellt. Dies ergibt eine Differenz von +5 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche. Aus diesem Grund erhält die Snam Spa-Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Snam Spa beträgt derzeit 40,74 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt hingegen bei 72,93, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist. Insgesamt wird die Snam Spa-Aktie in Bezug auf den RSI als "Schlecht" bewertet.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Snam Spa-Aktie zeigen eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Allerdings war die Rate der Stimmungsänderung eher gut, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" in diesem Punkt führt.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs betrachtet. Der GD200 liegt bei 4,66 EUR, während der Aktienkurs bei 4,383 EUR liegt, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der GD50 beträgt 4,61 EUR, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich also eine Gesamtbewertung von "Neutral" in diesem Bereich.