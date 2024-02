Smurfit Kappa löst Jubelsturm aus!

Weitere Suchergebnisse zu "Smurfit Kappa":

Die Dividendenrendite für die Smurfit Kappa-Aktie beträgt derzeit 3,96 Prozent, was nur leicht über dem Durchschnitt (3,05 Prozent) liegt. Aufgrund dessen bewerten unsere Analysten die Dividendenpolitik als "Neutral". In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Smurfit Kappa in den letzten Wochen deutlich verbessert, weshalb die Aktie eine "Gut"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt jedoch keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb Smurfit Kappa in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Gut" bewertet.

Aus technischer Sicht erhält die Smurfit Kappa-Aktie eine positive Bewertung. Der Schlusskurs am letzten Handelstag liegt bei 38,38 EUR, was einem Unterschied von +12,98 Prozent im Vergleich zu dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (33,97 EUR) entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (35,63 EUR) liegt mit einem Unterschied von +7,72 Prozent über dem letzten Schlusskurs, weshalb auch hierfür ein "Gut"-Rating vergeben wird. Somit erhält Smurfit Kappa insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die technische Analyse.

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Smurfit Kappa weist ein KGV von 10,87 auf, was deutlich über dem Branchenmittel von 8,81 liegt. Aufgrund dieses hohen Werts wird die Aktie als überbewertet eingestuft und erhält daher eine "Schlecht"-Empfehlung.