Smurfit Kappa Aktie: Der nächste starke Knaller!

Weitere Suchergebnisse zu "Smurfit Kappa":

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz über die Aktie von Smurfit Kappa in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Es wurde jedoch eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was darauf hindeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Smurfit Kappa daher ein "Schlecht"-Rating auf dieser Stufe.

Im Vergleich zur "Behälter & Verpackung"-Branche konnte Smurfit Kappa in den letzten 12 Monaten eine Performance von 6,91 Prozent erzielen, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -14,19 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +21,11 Prozent für Smurfit Kappa in diesem Branchenvergleich. Auch im "Materialien"-Sektor konnte die Aktie eine Überperformance von 21,11 Prozent verzeichnen, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für Smurfit Kappa liegt bei 59,14 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt mit einem Wert von 51,64 keine Über- oder Unterbewertung, wodurch die Aktie auch in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Von insgesamt 3 Analystenbewertungen aus den letzten zwölf Monaten für die Smurfit Kappa-Aktie sind alle 3 Einstufungen "Gut". Dies führt zu einem durchschnittlichen "Gut"-Rating für das Wertpapier. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber basierend auf den abgegebenen Kurszielen könnte die Aktie um 11237,29 Prozent steigen, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Smurfit Kappa somit ein "Gut"-Rating von den Analysten.