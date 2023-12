Smurfit Kappa Aktie: Das kann sich sehen lassen!

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses im Zeitverlauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Der RSI der Smurfit Kappa liegt derzeit bei 5,29 und wird daher als überverkauft eingestuft, was als "Gut" signalisiert wird. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 28, was darauf hindeutet, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird. Auch auf dieser Basis erhält die Aktie die Einstufung "Gut". Insgesamt ergibt sich daher für die RSI die Einstufung "Gut".

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes bei Smurfit Kappa festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt keine signifikanten Veränderungen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Analysten bewerten die Smurfit Kappa-Aktie aktuell mit "Gut", basierend auf 3 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 4010 EUR, was ein Aufwärtspotential von 10829,41 Prozent vom letzten Schlusskurs (36,69 EUR) bedeutet. Dies entspricht einer "Gut"-Empfehlung für das Wertpapier.

In der technischen Analyse wird die Smurfit Kappa auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" eingestuft, da der GD200 des Wertes bei 33,55 EUR liegt, was einer Abweichung von +9,36 Prozent vom Kurs der Aktie (36,69 EUR) entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt eine Abweichung von +11,76 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Insgesamt erhält die Aktie daher in der technischen Analyse die Einstufung "Gut".