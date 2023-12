Smurfit Kappa Aktie: Kann das wirklich sein?

Weitere Suchergebnisse zu "Smurfit Kappa":

Das Internet hat einen großen Einfluss auf die Stimmung und Diskussionen rund um Aktien. Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderungen in den sozialen Medien können neue Einschätzungen für Aktien ergeben. In Bezug auf die Diskussionen zu Smurfit Kappa wurde eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war eher schlecht, was insgesamt zu einem schlechten Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Smurfit Kappa-Aktie als neutral eingestuft wird. Der RSI7-Wert liegt bei 22,54, was eine gute Empfehlung darstellt, während der RSI25-Wert von 37,66 zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich also eine gute Bewertung auf der Ebene des RSI.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls positiv, da in den sozialen Medien überwiegend positive Meinungen zu Smurfit Kappa veröffentlicht wurden. Dennoch wurden auch einige schlechte Signale identifiziert, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt.

Die langfristige Meinung der Analysten zu Smurfit Kappa ist gut, da keine schlechten Bewertungen vorliegen und das Kursziel bei 4010 EUR liegt. Dies würde eine erhebliche Performancesteigerung bedeuten und führt insgesamt zu einer guten Bewertung der Aktie.

Insgesamt ergibt sich also eine überwiegend positive Einschätzung für die Smurfit Kappa-Aktie, basierend auf der Diskussion im Internet, dem Relative Strength Index und den Analystenbewertungen.