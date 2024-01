Smurfit Kappa Aktie: Jetzt geht’s erst richtig los!

Der Aktienkurs von Smurfit Kappa hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 6,91 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Behälter & Verpackung"-Branche durchschnittlich um -14,19 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Smurfit Kappa eine Outperformance von +21,11 Prozent im Branchenvergleich erreicht hat. Auch im "Materialien"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -14,19 Prozent, und Smurfit Kappa übertraf diesen Durchschnittswert um 21,11 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung der Anleger und die Kommentare auf sozialen Plattformen deuten ebenfalls auf eine positive Einschätzung der Aktie hin. Die Nutzer sozialer Medien haben in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Smurfit Kappa diskutiert. Dies führt zu einer "Gut"-Einstufung für diese Betrachtung. Allerdings ergibt sich auf der Ebene der Handelssignale eine "Schlecht"-Bewertung, basierend auf vier konkret berechneten Signalen.

Von Analysten wird die Smurfit Kappa-Aktie aktuell mit "Gut" bewertet. In den letzten zwölf Monaten gab es 3 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 4010 EUR, was ein Aufwärtspotential von 11088,62 Prozent bedeutet, und somit einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

In der technischen Analyse zeigt sich ebenfalls eine positive Entwicklung. Der aktuelle Schlusskurs liegt um +6,54 Prozent über dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage und um +7,21 Prozent über dem Durchschnitt der letzten 50 Handelstage. Somit erhält die Smurfit Kappa-Aktie auch aus charttechnischer Sicht ein "Gut"-Rating.

Insgesamt erhält die Smurfit Kappa-Aktie sowohl in der Stimmungs- und Analysteneinschätzung als auch in der technischen Analyse ein "Gut"-Rating.