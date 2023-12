Smurfit Kappa Aktie: Hammer-Nachricht!

Weitere Suchergebnisse zu "Smurfit Kappa":

Die technische Analyse der Smurfit Kappa-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 33,5 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs von 36,42 EUR weicht somit um +8,72 Prozent ab, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (32,33 EUR) liegt mit einer Abweichung von +12,65 Prozent über dem aktuellen Schlusskurs, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Smurfit Kappa liegt bei 27,67, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 35,46 und wird neutral eingestuft. Insgesamt ergibt sich somit eine positive Gesamteinschätzung.

Langfristig gesehen wird die Smurfit Kappa-Aktie auch von Analysten positiv bewertet. 3 Analysten geben eine "Gut"-Bewertung, während keine neutralen oder negativen Bewertungen vorliegen. Das Kursziel der Analysten liegt bei 4010 EUR, was einer potenziellen Performance von 10910,43 Prozent entspricht.

In Bezug auf das Sentiment und Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf Diskussionen über die Smurfit Kappa-Aktie gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung verzeichnete jedoch eine negative Entwicklung, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes führt. Diesen Informationen zufolge erhält die Smurfit Kappa-Aktie insgesamt eine positive Bewertung.